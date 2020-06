Zaniolo, visita ok dopo l’intervento ai turbinati

Il Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ieri Nicolò Zaniolo ha effettuato una visita di controllo all’istituto di medicina gestito da Sport e Salute dopo l’intervento al naso dello scorso 10 giugno. Il talento della Roma ha dovuto risolvere l’ipertrofia ai turbinati. Il giocatore è stato accompagnato dal medico sociale giallorosso e ha ricevuto la conferma di un costante miglioramento della capacità respiratoria.

Non c’è più un’ostruzione nasale e quindi non ci sarà più bisogno di respirare a bocca aperta. La prossima settimana il numero 22 tornerà ad allenarsi con il gruppo per poi poter scendere in campo a metà luglio.