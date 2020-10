Zaniolo, via le stampelle. Super lavoro per tornare

Corriere dello Sport (G. Marota) – A un mese dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Nicolò Zaniolo ha abbandonato le stampelle e sta intensificando le sedute di fisioterapia. L’operazione fatta in Austria dal porfessor Fink è andata bene ed il ginocchio risponde al meglio ai primi stimoli. Non è ancora arrivato il momento di aumentare i carichi, ma nella testa di Zaniolo c’è già un obiettivo: marzo 2021. A fine gennaio il numero 22 potrebbe tornare a lavorare in campo, sperando di poter essere a disposizione di Fonseca per la seconda metà di marzo. Mancini, intanto, lo aspetta per gli Europei. I Friedkin invece pensano a blindarlo e potrebbe arrivare un adeguamento a 2,5 milioni di euro più premi, con prolungamento fino al 2025.