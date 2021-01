Zaniolo, un nuovo guaio: è positivo al Coronavirus

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Ieri Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus. Il giallorosso lo ha annunciato sui social rassicurando di stare bene. Positivi anche i suoi familiari finiti tutti in quarantena. La Roma ha mantenuto alte le misure di sicurezza e Zaniolo non faceva parte del gruppo squadra e, pertanto, i compagni non dovranno osservare il protocollo che impone l’isolamento e l’ingresso nella bolla. In questi giorni il numero 22 avrebbe dovuto cominciare la seconda parte del recupero, ma già prima della notizia del contagio, il professor Fink lo aveva invitato ad avere prudenza.

Leggi anche: Zaniolo, ora anche il Covid: “Ma sto bene”

Zaniolo riprenderà a correre a febbraio, quindi il ritorno in campo avverrà ad aprile inoltrato. Dopo il derby aveva confidato ad un amico: “Devo accelerare, la Roma ha bisogno di me“. Tiago Pinto nei giorni scorsi ha avuto un contatto con il suo agente: la società ha ribadito l’importanza di Zaniolo nel progetto della nuova proprietà.