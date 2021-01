Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Poteva essere la sua partita. Zaniolo contro il suo passato: l’Inter, che lo aveva inserito nella trattativa per Nainggolan come una plusvalenza, lui che era un promettente giovane della Primavera. Da ex Nicolò ha affrontato tre volte la squadra nerazzurra e sono arrivati tre pareggi. Roma-Inter è la partita che sente di più, avrebbe fatto carte false per giocarla, per dimostrare al club nerazzurro di aver sbagliato a non puntare su di lui. Il suo secondo calvario sta per entrare nella fase conclusiva. Si è messo alle spalle un anno maledetto, il 2021 deve essere quello della rinascita, dopo due crociati rotti e un Europeo che lo attende con la prospettiva di essere un protagonista.

La prossima settimana Zaniolo torna a correre sul campo. Lo farà esattamente tra lunedì e venerdì. Alla ripresa della corsa sui campi di calcio bisognerà vedere come reagirà il ginocchio. Il professor Fink ha dato il suo parere favorevole a procedere con il programma di recupero, ma ha invitato alla prudenza ponendo come obiettivo il ritorno al cento per cento nella prossima stagione. Ma Nicolò freme dalla voglia di tornare in campo, di sentire l’adrenalina delle partite vere. Spera di farlo ad aprile.