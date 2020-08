Zaniolo top player. La Roma lo blinda

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Nicolò Zaniolo al centro della Roma. Dopo un’estate vissuta a ritmi elevatissimi, tra il ritorno in campo, le vacanze e l’ansia per la paura del Covid, in questi giorni Nicolò si prepara ad affrontare la nuova stagione. La società, appena concluso il passaggio di proprietà, lo ha tolto dal mercato. Juventus, Tottenham, Barcellona e Borussia Dortmund erano arrivati a mettere sul tavolo 50 milioni, ma le offerte recapitate dagli agenti sono state respinte al mittente. La Roma è stata anche fortunata, nel senso che il Covid, che ha stravolto tutti i parametri di mercato, le offerte sarebbero arrivate anche a 60-70 milioni. In questo caso sarebbe stato più difficile resistere. I dirigenti sono consapevoli di dover rivedere il contratto, già adeguato un anno fa. Devono sistemare la situazione contrattuale, alla luce della crescita del ragazzo e delle richieste di mercato ricevute. Oggi Zaniolo guadagna 2,2 milioni più bonus, l’obiettivo è quello di portare l’ingaggio sui 3 milioni.