Zaniolo titolare, Pellegrini in panchina: possibile staffetta

Il Messaggero (U. Trani) – Pellegrini, sotto il sole che brucia anche dentro la Schauinsland Reisen Arena, corre accanto ai compagni. È senza mascherina protettiva. Durante la partitella se la infila, giocando sia in mediana che sulla trequarti. Il vice capitano, insomma, è a disposizione. Non è detto che però parta dall’inizio. Potrebbe entrare nella ripresa per Cristante o fare la staffetta con Zaniolo che, convincendo Fonseca, ha superato Perez. Il tecnico, consapevole che la sfida si potrebbe allungare anche fino ai rigori, vuole giocarsi bene anche la sua panchina: Perotti, ad esempio, è in forma e sa di essere l’alternativa a Mkhitaryan.