Nicolò Zaniolo nella giornata di ieri ha accusato un problema al flessore. Come riportato da Angelo Mangiante di SkySport, sono in corso i test fisici per valutare attentamente la situazione del numero 22. Se la risposta dovesse essere negativa e confermare il problema, l’attaccante sarà costretto a saltare Sampdoria-Roma in programma domenica 3 aprile alle ore 18.00.