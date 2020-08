Zaniolo, tappa a casa della madre: domani il tampone

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma rimane in apprensione per la nuova ondata di giocatori colpiti dal Covid-19. A Trigoria infatti sono due i giocatori della Primavera più Mirante a esser risultati positivi al virus e la sensazione è che si rischi di far slittare la ripartenza degli allenamenti, se dovessero esserci altri casi. I giocatori più colpiti sembrano essere quelli di rientro dalla Sardegna, come Zaniolo che però dopo esser rientrato si è spostato subito a La Spezia per il compleanno della mamma. Verrà testato al suo rientro nella Capitale. Già sicuri del risultato negativo del test per ora sembrano essere Dzeko e Pellegrini. La Roma inoltre ha fatto sapere che non comunicherà più i nomi dei giocatori positivi al Covid, a meno che non siano i diretti interessati a volerlo comunicare attraverso i propri canali social o della società.