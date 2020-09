Zaniolo: “Sto bene, accanto ho persone che mi sostengono, in questi momenti difficili servono” – VIDEO

La Roma ieri ha inaugurato un nuovo store in via Ottaviano 10/A e ha fatto una sorpresa speciale ai tifosi presenti. Nicolò Zaniolo si è collegato in videochiamata con loro, parlando anche della sua condizione dopo l’operazione. Queste le sue parole:

“Ciao ragazzi come state? Come stanno le ginocchia? (ride, ndr). Sto bene, è l’undicesimo giorno dopo l’operazione. Sto bene, sono felice perché accanto a me ho persone che mi vogliono bene, che mi sostengono e in questi momenti difficili servono”.

🐺👨‍💻💛❤️ 😍 La chiamata di ieri tra Nicolò Zaniolo e i tifosi giallorossi presenti all'#ASRoma Store di via Ottaviano 10/A pic.twitter.com/5A9ijUV6Gh — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2020