Zaniolo stavolta è in anticipo. Da oggi al lavoro a Trigoria

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Un mese dopo riecco Zaniolo a Trigoria. Dopo quattro settimane di lavoro al Kinemove Center di Pontremoli è rientrato ieri nella Capitale ed oggi sarà al Fulvio Bernardini per farsi trovare pronto all’arrivo di Mourinho. Sarà seguito dai medici e dai preparatori della Roma e da persone di fiducia del tecnico portoghese. Non vede l’ora di lavorare con i compagni e non solo, di conoscere Mourinho di persona e di tornare a sentirsi un calciatore protagonista dopo dieci mesi davvero complicati. Chi l’ha visto dice “sta rigando dritto come un soldatino“. Si è allenato sempre sei giorni su sette a settimana: cinque ad alta intensità ed uno di scarico il sabato. Zaniolo ha allenato la corsa in linea, frazionata e intermittente a sedute con il pallone e sedute di spinning. Ha seguito alla lettera il piano alimentare fornito dal nutrizionista della Roma.