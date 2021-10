Zaniolo, sospiro di sollievo: l’infortunio è lieve

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Solo un grande spavento e nulla di più. Nella notte tra domenica e lunedì Zaniolo si è presentato a Villa Stuart per effettuare una risonanza magnetica al ginocchio sinistro, quello operato in Austria dal professor Fink, visti i timori che Zaniolo, il suo staff e tutta la Roma avevano. Il responso è stato “rassicurante”: distorsione del ginocchio ma senza alcun interessamento dei legamento.

Abbastanza per tirare un sospiro di sollievo, ma forse non per averlo a disposizione domenica pomeriggio (ore 18) all’Olimpico contro il Napoli in una partita già decisiva. Zaniolo sarà controllato di nuovo nei prossimi giorni e ieri ha cominciato a Trigoria la fisioterapia: di sicuro non ci sarà nella trasferta in Norvegia per la gara col Bodo Glimt. Se non dovesse farcela per il Napoli potrebbe tornare il 27 a Cagliari o il 31 contro il Milan.