Zaniolo sorride: il tampone è negativo

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ha tirato un lungo sospiro di sollievo Nicolò Zaniolo. Il tampone al Covid-19 a cui si è sottoposto ieri pomeriggio, poche ore dopo aver messo piede nella Capitale di ritorno dalla Sardegna, è risultato negativo. Lo ha comunicato con un post su Instagram proprio la mamma, che oltre alla soddisfazione per la negatività di tutta la famiglia ha voluto lanciare un appello: “Siate tutti responsabili per voi e per gli altri… fate il tampone“. Un’ottima notizia comunque per il calciatore giallorosso, che si è tolto un gran peso dallo stomaco, e per Paulo Fonseca, che potrà averlo a disposizione già dal primo giorno di lavoro, il 28 a Trigoria dopo che lo stesso Nicolò e il resto della squadra saranno sottoposti ad ulteriori tamponi il giorno precedente. Non vuole saltare un solo giorno di lavoro, Zaniolo, che di terreno ne ha perso tanto nella passata stagione a causa dell’infortunio al crociato.