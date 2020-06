Zaniolo va veloce. Smalling, via libera soltanto a metà

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ieri Nicolò Zaniolo ha rappresentato l’unico, vero sorriso della Roma. Il giallorosso è tornato ad allenarsi col gruppo, mostrando anche una buona condizione. Il 2 luglio compirà 21 anni e il suo sogno sarebbe ricevere in regalo il ritorno tra i convocati. L’impressione è che possa tornare veramente a disposizione fra 8 giorni contro il Parma. Capitolo Smalling: il Manchester United per ora non vuole concedere il via libera per l’Europa League. Le motivazioni sono da cercare nella trattativa per il riscatto, oltre all’eventuale pericolo di trovarselo contro ad agosto: i giallorossi chiedono il rinnovo del prestito a 3 milioni più il riscatto obbligatorio a 15, pagabili in 3 anni, ma lo United, che chiede di più, prova a inserire anche il prolungamento del prestito nella trattativa.