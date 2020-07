Zaniolo si riprende la scena: “Noi, concentrati e arrabbiati”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Tre gol e seconda vittoria consecutiva per la Roma, che torna da Brescia con tre punti importanti in vista del futuro prossimo della squadra. Il ritorno al gol di Zaniolo, dopo quelli di Fazio e Kalinic, è la ciliegina sulla torta. Al termine della partita, il classe ’99 ha dichiarato: “Noi siamo concentrati e arrabbiati per le partite perdute. Ora vogliamo vincerle tutte. Io punto ad arrivare alle partite di Europa League al meglio”. Fonseca invece si è detto soddisfatto dell’equilibrio della squadra, che con la difesa a tre sembra più sicura dal punto di vista difensivo. In avanti la Roma segna, ma il tecnico chiede di fare ancora di più e concretizzare maggiormente le azioni costruite. Chi potrebbe trovare più gol è Lorenzo Pellegrini, fermo a quota 3 reti realizzate. Ieri il trequartista romano ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la Roma, festeggiato con la vittoria e con la fascia di capitano al braccio.