Zaniolo si rammarica: “Dispiace aver lasciato in 10 i compagni” – FOTO

Forse è la nota stonata della serata di ieri. Nell’esordio in campionato la Roma ha vinto 3-1 contro la Fiorentina. Tra i più attesi c’era Nicolò Zaniolo, che però non è riuscito ad incidere come ci si aspettava per via della troppa foga mostrata. Una foga che si presto trasformata in disattenzione e – quindi – in errori che lo hanno portato alla doppia ammonizione attorno alla metà del secondo tempo.

Con una storia su Instagram , il trequartista giallorosso ha commentato quanto avvenuto: “Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci, ma come sempre sono stati fantastici a portare i tre punti a casa”.