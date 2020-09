Zaniolo si opera in Austria

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non si opererà a Roma e neanche negli Stati Uniti. Nicolò Zaniolo, ancora sotto choc per quanto vissuto ad Amsterdam, ha deciso che l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro sarà effettuato nella clinica Hochrum di Innsbruck, in Austria, lo stesso centro dove si sono già operati Chiellini, Demiral e Pavoletti di recente. A spiegare la scelta è stata mamma Francesca: “A Nicolò rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema. All’inizio aveva detto ‘ora smetto’, l’aveva presa così, gli era venuto un normale sconforto. Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri. Ora dice ‘li ho rifatti entrambi e torno più forte di prima’, ora la vive così, è carico. Scelta fatta non per il Professor Mariani, sia chiaro. È solo per una soluzione psicologica, vogliamo evitare di fargli rivivere lo stesso percorso”.