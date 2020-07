Zaniolo si muove: vertice con la Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Zaniolo non si aspettava l’attacco di Fonseca dopo la partita contro il Verona. Ha passato giorni di grande delusione ed era molto amareggiato. Sta cercando di voltare pagina, ma il problema è più vasto, riguarda il futuro e va affrontato una volta per tutte. Il suo agente ha chiesto un incontro a Fienga e si vedranno la prossima settimana. Si chiede chiarezza per capire quali sono le prospettive. E’ un patrimonio che va difesa e non può essere messo in croce per un pallone perso. Vigorelli probabilmente chiederà delle garanzie e tutele ulteriori per il futuro del ragazzo. Il suo gol contro il Brescia non è stato salutato con grande entusiasmo e le parole pesantissime volate in campo contro il Verona hanno reso il clima più pesante anche per il consenso di Fonseca a Mancini. Un retroscena aiuta a capire l’esuberanza di Zaniolo: pochi giorni prima del suo rientro era stata organizzata una partitella con la Primavera per fargli fare rodaggio, il ragazzo è uscito dopo 10 minuti lasciando i ragazzi di De Rossi di sasso.