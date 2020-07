Zaniolo fuma in discoteca? Il video del tifoso è virale. E la mascherina… – FOTO e VIDEO

Torna a far parlare di se Nicolò Zaniolo. Questa volta non per una giocata o per un gol, ma per una serata di relax e divertimento passata in un locale di Roma. Parliamo del Mythos, una discoteca dove il numero 22 è stato ripreso in video mentre ballava in pista e mentre sembra fumare una sigaretta. Impossibile riconoscerlo dal video, ripreso dai social e riportato da Il Tempo, se non fosse che poche ore più tardi la testimonianza di molti lì presenti e una storia postata con Leonardo Bocci sembrano confermare il tutto, vista anche la somiglianza tra la maglietta nella foto e quella nel video. Confermata anche la presenza dell’ex Roma Luca Pellegrini. Questo il link al video.