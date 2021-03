Zaniolo segreto: “Sto conoscendo di più la vita reale. Diventerò padre e con la Roma sogno l’Europa”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – L’incontro di Zaniolo a “C’è Posta per Te” si è svolto a novembre, molto prima dell’inizio del 2021 quando il gossip divenisse terreno di battaglia sul quale gli Zaniolo sono stati costretti ad intervenire con vie legali. Il giovane Alessandro dice: “Siamo rimasti in contatto anche dopo la trasmissione, anche perchè ho capito che Nicolò e sua mamma Francesca erano rimasti davvero colpito dalla nostra vicenda. Mi ha stupito perchè l’ho trovato timido come me. Ci siamo capiti senza troppe parole. Adesso aspetto solo di andare a trovare Nicolò a Trigoria, come siamo rimasti d’accordo. Ho usato anche gli scarpini che mi ha regalato, ho anche fatto un gol“.

Il papà Maurizio: “Abbiamo scoperto una famiglia piena di valori. Io sono in contatto con la mamma di Nicolò che ci è spesso vicino. al ragazzo faremo anche un altro regalo: un trofeo con uno scarpino con una scritta per un buon rientro“. Zaniolo racconta come questo incontro gli ha lasciato dentro qualcosa: “Sono storie che fanno crescere e che mettono in contatto con la vita reale. Li ho invitati all’Olimpico per quando sarà possibile riavere il tifo allo Stadio. Spero di non deluderli né come uomo né come atleta, contribuendo a far vincere la Roma. Ormai sono vicino al rientro. Sto sempre meglio. A metà aprile farò un test con la Primavera e poi sarò pronto. Non vedo l’ora di aiutare la Roma a conquistare un posto in Champions e magari a vincere l’Europa League“.