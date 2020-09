Zaniolo sceglie l’Austria

Il Tempo (F. Biafora) – Una scelta dura e difficile, con diverse opzioni che erano presenti sul tavolo ed una scelta ricaduta sull’Austria. La famiglia Zaniolo ha deciso di non far operare il giocatore della Roma a Villa Stuart e, in compagnia dell’agente Vigorelli, ha optato per la clinica Hochrum di Innsbruck. Nella struttura gestita dal professor Christian Fink, specialista in chirurgia d’urgenza e traumatologia sportiva, sono stati operati Chiellini, Demiral e Pavoletti ed è qui che probabilmente nella giornata di lunedì Zaniolo si aggiungerà alla lista. Francesca Costa, madre del ragazzo, ha spiegato il perché della scelta: “Non c’è nulla contro Mariani, ma valutiamo soprattutto l’aspetto psicologico, per non fargli ripetere un iter che ha già passato. All’inizio aveva detto “Smetto col calcio”, ora – ha dichiarato a Centro Suono Sport – è carico”. La Roma ha condiviso tale strada e non ha intenzione di affrettare i tempi di recupero o di rischiare alcunché. Intanto sul fronte delle uscite per Karsdorp c’è un forte interesse del Genoa e in casa Roma sono convinti che l’affare possa andare in porto, sempre che i liguri diano la disponibilità a prendere l’olandese in prestito oneroso e non gratuito. Ci vorrà ancora qualche giorno per Fazio al Cagliari, ma le parti sono molto vicine. Come vice-Dzeko va segnalata la presa di posizione di Kalinic, che spera di poter tornare nella Capitale. Difficile Kokorin, sia per motivi caratteriali, sia per la richiesta di 7 milioni di euro fatta dallo Spartak Mosca.