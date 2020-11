Zaniolo scalpita: “Ritorno presto anche per il fantacalcio”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Sto tornando“. Zaniolo scalpita e non vede l’ora di rimettersi addosso la maglia della Roma. Il suo recupero prosegue, ma senza prendersi rischi inutili. “La prima volta con Nicolò si sono affrettati i tempi“, ha detto l’ex diesse Petrachi. La Roma, questa volta, non ha intenzione di ripetere l’errore anche se Zaniolo non vede l’ora di ricominciare a correre. “Per i miei amici fantallenatori ci divertiremo, promesso“, ha scritto su Instagram. La visita di controllo ci sarà a fine mese, rallentata a causa del Covid che non ha permesso l’incontro col professor Fink.