Zaniolo rischia la squalifica per il gestaccio dopo il derby

Piccola nota positiva in una serata totalmente deludente. Nella delusione per la sconfitta contro la Lazio, i tifosi giallorossi possono sicuramente rivedere il Nicolò Zaniolo che si era fermato due anni fa contro la Juventus. Contro la Lazio ha dato tutto, forse anche per la rabbia e la volontà di rispondere ai tanti sfottò che l’hanno coinvolto personalmente. Il numero 22 della Roma però, uscendo dal campo, è infatti sceso nel tunnel che porta agli spogliatoi toccandosi gli attributi mentre guardava gli spalti, facendo anche il gesto delle corna. Ora rischia una squalifica come riporta Il Corriere dello Sport. A decidere sull’episodio sarà il Giudice Sportivo della Serie A.