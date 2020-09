Zaniolo: “Ringrazio tutti per il supporto, tornerò presto” – FOTO

È arrivata la notizia peggiore per i tifosi della Roma: confermata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Nicolò Zaniolo, la seconda nel giro di pochi mesi. Il numero 22, dopo aver scoperto l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto a Villa Stuart, ha scritto un messaggio diretto ai fan sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto!“.