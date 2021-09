C’è preoccupazione in casa Roma. Nicolò Zaniolo, rientrato dall’impegno con la Nazionale di Roberto Mancini, deve essere valutato per l’infortunio alla coscia destra rimediato contro la Svizzera. Il talento giallorosso, come riportato da gianlucadimarzio.com, è tornato a Trigoria e nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Resta in dubbio dunque la sua presenza con il Sassuolo.