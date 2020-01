Zaniolo, riecco il Torino: un anno dopo quel gol gioiello Nicolò è una stella

Lo scorso anno, proprio al Torino, segnò forse uno dei suoi gol più belli: aggancio da terra con un piede e tiro a girare con l’altro. Dodici mesi fa però Zaniolo era profondamente diverso da oggi: a 365 giorni di distanza da quella rete Nicolò è un ragazzo strutturato e un calciatore affermato, che vuole che il 2020 sia il suo anno. Ad aiutare il giocatore ci sono gli ottimi rapporti che ha nella Roma con Florenzi, Petrachi e Fonseca. Proprio il tecnico ieri lo ha elogiato in conferenza: “Zaniolo non era un giocatore che tatticamente pensava molto bene. Adesso cerca e trova lo spazio nel momento giusto. Ha margini per migliorare molto, per me può essere uno dei migliori d’Italia“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.