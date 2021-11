Zaniolo prova a ripartire: a Genova ci sarà

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nicolò Zaniolo prenota un posto per Genova. Ieri l’azzurro ha ripreso ad allenarsi con i compagni e si candida per tornare titolare. L’azzurro vuole superare il periodo difficile, la sosta lo aiuta a recuperare la condizione. Il centrocampista offensivo ha lavorato soltanto parzialmente con il resto del gruppo, ma le condizioni migliorano e domenica sarà disponibile.

Ha smaltito tutti i problemi muscolari, il ragazzo è ottimista, aveva dovuto rinunciare anche alla convocazione in Nazionale per un problema avvertito al polpaccio, ormai superato. Nicolò vuole recuperare il tempo perduto. L’inizio di questa stagione non è stato facile, ancora non è tornato quello prima dell’infortunio. Zaniolo non è più esposto sui social come un anno fa, adesso ha una vita sentimentale serena, ha preso coscienza del suo status di padre nella speranza di recuperare le certezze smarrite con i due infortuni alle ginocchia.

Il suo procuratore ha già incontrato Tiago Pinto per parlare del futuro, è stato ipotizzato un prolungamento di contratto per farlo sentire importante. Quello attuale scade nel 2024, Nicolò guadagna circa 1,6 milioni di euro, per arrivare a superare facilmente i due milioni con i bonus.