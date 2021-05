Nicolò Zaniolo è pronto per tornare in campo. Il numero 22 giallorosso, assente dallo scorso settembre, in seguito alla rottura del legamento crociato con la Nazionale, potrebbe fare ritorno con la maglia della Roma per l’ultima partita della stagione, contro lo Spezia, in programma il 23 maggio. Il calciatore ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram scrivendo: “Prossimo post… In campo!“.