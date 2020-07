Zaniolo primo giocatore della Roma per dribbling: 45 effettuati, almeno 12 in più di qualsiasi altro

Contro il Napoli la Roma ha potuto riabbracciare il talento di Nicolò Zaniolo. Per il numero 22 è cominciata la fase più importante: quella del rientro in campo con partite vere. I numeri, nonostante il lungo infortunio, sono da capogiro. Come riportato dal Twitter di OptaPaolo il centrocampista è il giocatore giallorosso che ha fatto più dribbling: ben 45, almeno 12 in più di qualsiasi altro calciatore in rosa.

45 – Pur avendo giocato solo 19 partite, Nicolò #Zaniolo é tuttora il giocatore della #Roma che vanta piú dribbling in questo campionato (45, almeno 12 piú di qualsiasi altro). Ritorno. pic.twitter.com/ykfcAFcPGO — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 7, 2020