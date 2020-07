Zaniolo: “Ora la vera Roma”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La vittoria contro il Brescia, la seconda consecutiva, è servita a Fonseca per riportare un po’ di serenità nella Roma. Il gol di Zaniolo invece ha restituito ai tifosi un po’ di fiducia per il finale di stagione: “Il gol era senza dubbio ai primi posti tra i miei desideri – ha ammesso il giocatore sul sito della Roma -. Mi dà una grossa spinta per affrontare le prossime partite con fiducia“. Il pensiero del numero 22 va anche ai tifosi: “Vorrei ringraziarli uno per uno per il sostegno. In molti mi hanno scritto che gli mancavo, ma ora sono loro a mancare a noi. In questo periodo non è semplice giocare senza il nostro pubblico“. Nicolò guarda avanti, alla gara contro il Verona, nella quale difficilmente partirà dall’inizio: “Dopo un blackout abbiamo ripreso una striscia positiva. Se giochiamo come contro il Brescia, possiamo vincere, senza dubbio“.