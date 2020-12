Zaniolo: “Non vedo l’ora di tornare, mi mancate voi in Curva Sud!” – VIDEO

La Roma ha chiuso il suo 2020 da terza in classifica, terminando in modo positivo un anno iniziato malissimo con tante sconfitte e delusioni. La delusione più grande, forse, l’assenza di Zaniolo per i due infortuni che l’hanno costretto ai box per lungo tempo. Ora però sta per tornare, e il 2021 può essere il suo anno. Intanto ha lanciato un messaggio ai tifosi giallorossi con un post su Instagram:

“Questo lo dedico a tutti voi lupacchiotti! Non vedo l’ora di tornare, mi manca il pallone e mi mancate voi in Sud! Grazie per tutto il supporto che mi date giorno per giorno”.