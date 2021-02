Zaniolo non vede l’ora, mercoledì torna in campo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Voglia di Roma. Ieri Nicolò Zaniolo è tornato sui social pubblicando una foto della sua esultanza dopo un gol contro il Porto agli ottavi di Champions League. Oggi terminerà l’isolamento per il Covid, nei prossimi giorni inizierà il recupero per recuperare dal secondo infortunio al ginocchio, quello operato a settembre.

Zaniolo era risultato positivo al Covid lo scorso 18 gennaio e la notizia aveva preoccupato non poco i vertici di Trigoria: prima del derby infatti era entrato a contatto con i compagni di squadra. Domani sarà a Villa Stuart per gli esami di idoneità e già mercoledì può tornare a Trigoria per proseguire il recupero.