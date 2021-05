Nicolò Zaniolo, probabilmente, dovrà aspettare ancora per rientrare a giocare. Come riportato da Sky Sport il suo ritorno in campo potrebbe ancora slittare. La Roma vuole evitare qualsiasi rischio e far sì che il talento azzurro rientri a pieno regime. Per fare questo se ne parlerà direttamente per la prossima stagione sotto la guida di Josè Mourinho che lo avrà al top già dal ritiro.