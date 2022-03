Zaniolo ne fa 100 ma è all’ultimo posto nella classifica della Roma: chi meglio di lui

Nicolò Zaniolo nella gara contro il Vitesse ha festeggiato le 100 presenze con la maglia della Roma: 75 in campionato, 24 nelle coppe europee e 4 in Coppa Italia. Il numero 22 ha tagliato tale traguardo all’età di 22 anni e 251 giorni, ma nella classifica hall time giallorossa occupa l’ultimo posto. Non fosse stato per gli infortuni che ci hanno messo del loro, Nicolò avrebbe raggiunto cifra tonda molto prima e superato chi lo precede nella nobile classifica stilata dal sito ufficiale della Roma.

Ecco chi ha raggiunto 100 presenze in maglia giallorossa a meno di 22 anni: