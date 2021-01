Zaniolo lascia i social: «Tranquillità minata, penso al calcio»

Corriere della Sera – Nicolò Zaniolo dice stop. Ai social. Dopo la bufera per la fine della relazione con Sara Scaperrotta, che aspetta un figlio da lui, il calciatore romanista ha affidato queste (ultime) parole al profilo Instagram della madre, Francesca Costa: «Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio». Madalina Ghenea, la modella e attrice romena descritta come la sua nuova fiamma, ha smentito: «Come ha scritto Nicolò, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare: non siamo fidanzati».