Zaniolo: “La strada è giusta”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nicolò era stato in dubbio tutta la settimana. Una distorsione al ginocchio sinistro contro la Juventus, qualche brivido di paura, la corsa nella notte appena rientrato a Roma per fare subito un controllo, che togliesse ogni dubbio sulla tenuta del ginocchio operato. Però contro il Napoli Zaniolo ha voluto esserci ad ogni costo, forse anche contro qualche iniziale, anche letta, preoccupazione da parte della società che aveva bisogno di capire quanto lui.

Ieri Nicolò è sceso in campo con tanta rabbia in corpo, per dimostrare che sta bene e che è sulla strada del completo recupero: quella rabbia la aveva accumulato trasformando il sentimento di paura che si era annidato in lui quando il ginocchio gli ha dato quel segnale nel match contro la Juve.

Ieri è andato vicino al gol, ha guidato la Roma nel finale d’assalto, quando la squadra ha cercato di essere più pericolosa. Alla fine di una delle sue incursioni offensive, versoio termine della gara, Nicolò ha incitato i tifosi della curva guardandoli ed alzando le mani al cielo, dare la carica negli ultimi minuti per provare a vincere.

Zaniolo a fine partita è soddisfatto: “Ci è mancato solo il gol. Un pizzico di cattiveria in più sotto porta. Però anche loro se ne sono mangiati uno o due. Bella partita, giocata alla pari da due grandi squadra. Siamo felici per come abbiamo reagito dopo la sconfitta a Bodo. Questa è la strada giusta”.