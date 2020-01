Zaniolo, la Roma corre ai ripari. Ecco Politano, si cerca un terzino

Dopo neanche tre giorni dall’infortunio di Zaniolo, la Roma ha chiuso in tempi record la trattavi per Politano (dando Spinazzola come contropartita). L’ex Inter, cresciuto nel settore giovanile della squadra giallorossa, potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni già a Parma per la sfida di Coppa Italia. Il mercato della società capitolina non si ferma qui, Petrachi sta, da tempo, cercando un terzino. La prima opzione sarebbe Borna Barisic, ventisettenne croato dei Glasgow Rangers, il cui cartellino costa 10 milioni. Lo riporta La Repubblica.