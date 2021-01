Zaniolo in versione gladiatore carica i compagni: ” Vi supporterò anche da fuori” – FOTO

Nicolò Zaniolo è alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio. Il talento giallorosso però continua a caricare la squadra e il tifo romanista a due giorni dal derby in programma venerdì alle 20:45 all’Olimpico.

Il centrocampista ha voluto caricare i suoi e dimostrare la sua vicinanza. Nel post condiviso sul proprio account Instagram appare vestito da gladiatore giallorosso. Queste la parole condivise: “Un Gladiatore in clima derby”Mi dispiace non essere in campo ma vi supporterò anche da fuori!! FORZA ROMA!“