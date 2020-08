Zaniolo in ansia per il virus

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Ansia Zaniolo. Il giovane talento giallorosso tornerà oggi nella Capitale e come prima cosa farà il tampone al Campus Biomedico di Trigoria visto che è tornato da poco da una vacanza in Costa Smeralda, focolaio del virus. In realtà ha lasciato l’isola giovedì per recarsi due giorni dalla madre a La Spezia per festeggiare il compleanno di lei. La grande preoccupazione deriva dal fatto che durante la vacanza ha frequentato vari locali della movida a Porto Rotondo dove c’erano anche altri giocatori di Serie A, alcuni dei quali risultati positivi. La Roma teme che giovedì, una volta completato il giro dei tamponi ai componenti della prima squadra, risulteranno altri positivi oltre a Mirante. In Sardegna lo stesso Zaniolo è stato in contatto con Mirante, Ibanez e Juan Jesus.