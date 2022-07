Zaniolo e il gol al Feyenoord: “Per non dimenticare” – FOTO

Come dimenticare il momento in cui si è entrati nella storia della Roma? Impossibile farlo. Con un post su Instagam, Nicolò Zaniolo ha pubblicato l’istantanea del gol che è valso la vittoria dei giallorossi di Mourinho in Conference League. “Per non dimenticare”, ha scritto Nicolò. In questi giorni il 22 giallorosso è al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo alla Juventus. Ieri ha tenuto il banco l’episodio avvenuta nella mattinata del primo giorno di raduno della Roma. Davanti ai cancelli di Trigoria c’erano diversi tifosi, giunti sin dalle prime ore del mattino per scattare una foto con gli idoli di Tirana. Tra i pochi a non fermarsi, però, è stato proprio Zaniolo. Il trequartista ha poi rimediato nel pomeriggio, firmando autografi ma senza rispondere a chi gli diceva di restare. Scuro in volto, non ha proferito parola.