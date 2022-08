Un precampionato alla grande per Nicolò Zaniolo che non si è mai lasciato abbattere dalle voci di mercato. Il talento della Roma ha dimostrato di essere anima e corpo nel progetto di Mourinho ed è spesso risultato tra i migliori in campo. Dopo l’allenamento pomeridiano ha postato una stories sul proprio profilo Instagram dove fa capire di aver vinto: in squadra c’era anche Dybala. Il tutto accompagnato da una didascalia: “Squadre squilibrate!“. La Joya, sempre sul social, ha risposto divertito.