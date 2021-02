Zaniolo, domani ultimo giorno di isolamento: ecco gli step per il rientro

Corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Tra qualche ora Zaniolo potrà finalmente uscire di casa. Dopo il Covid si è sempre allenato dentro casa per continuare il suo percorso di recupero. Non si è ancora negativizzato e anche l’ultimo test di venerdì è risultato positivo. Comunque, secondo le disposizioni del Governo, il positivo può interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e domani, per Zaniolo, sarà l’ultimo giorno.

Martedì ci saranno gli esami di idoneità sportiva a Villa Stuart per verificare il suo stato di salute. In seguito andrà a Trigoria per ricominciare la riabilitazione. Ora lo step successivo è la corsa sul campo del Centro Sportivo. Il suo rientro è previsto per metà aprile.