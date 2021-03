Zaniolo di corsa: il 10 aprile gioca

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Niente visita, ma Zaniolo corre verso il rientro. Oggi non ci sarà il controllo col Professor Fink, ma il giocatore prosegue col suo percorso che intensificherà nei prossimi giorni cominciando a fare anche i cambi di direzione. La visita, comunque, è slittata al 12 aprile. Il giocatore ha già avuto l’ok per passare allo step successivo, quello che precede il rientro a pieno regime. E’ probabile che il 10 aprile giochi la prima partita con la Primavera per poi riaggregarsi alla prima squadra. Sta lavorando senza problemi, anche se le possibilità di andare all’Europeo si riducono.

Leggi anche: Delusione Pau Lopez: si scalda Mirante

L’ortopedico invita alla prudenza. Anche Diawara, lo scorso anno, rientrò con la Primavera dopo l’infortunio. Zaniolo può essere il valore aggiunto per Fonseca in questo finale di stagione, potrebbe aiutare a risolvere i problemi in attacco della squadra. Con l’Europeo che si allontana dalla sua testa, c’è solo la Roma. Probabile, comunque, che Zaniolo giochi un paio di partite con la Primavera prima di tornare a disposizione di Fonseca verso la fine di aprile.