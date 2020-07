Zaniolo, dalla fiaba alla promessa: “Roma, io resto”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Nicolò Zaniolo non è ancora del tutto conscio della sua condizione, “E’ troppo presto” diceva prima della gara. Certo, il top della forma è ancora lontano, ma lo spirito è quasi quello dei giorni belli. “Sono ancora al 60-65%, ho ancora un po’ di timore quando faccio i cambi di direzione, ma col tempo passerà. Io non mi pongo obiettivi, ma spero di essere tornato al meglio quando si giocherà l’Europa League“. Nonostante la corte serrata di Juve, Inter e diversi club europei, Zaniolo non si vende, per la soddisfazione di Nicolò che ai dirigenti ha detto: “Voglio restare“. Se si materializzerà il cambio di proprietà, con l’arrivo di Dan Friedkin è possibile che davvero il ragazzo possa diventare il volto della Roma che verrà.