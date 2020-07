Zaniolo, dal ko alla convocazione tutto in poche ore

La Repubblica (F. Ferrazza) – Nel silenzio societario, è Paulo Fonseca ad andare sulla questione Zaniolo, commentando prima la sua assenza, poi il suo recupero, nella partita di stasera, contro la Spal. Dopo qualche ora dall’annuncio del suo forfait, Fonseca è tornato sui suoi passi: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo, ma purtroppo si è fermato Under, così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test e ho deciso di portarlo con noi“. Un risentimento muscolare al polpaccio sinistro sta dando fastidio all’attaccante. Anzi no, improvvisamente il giocatore sta bene e parte con i compagni. In attesa di capire che cosa succederà nel futuro del giovane ex Inter, Fonseca guarda avanti e pensa al turnover che dovrà fare: “Mkhitaryan e Pellegrini sono stanchi, vedremo se partiranno dall’inizio. Stanno giocando molto bene. Non sono d’accordo con le critiche a Pellegrini: sta lavorando per la squadra e non dimentichiamoci che è stato infortunato a lungo. Abbiamo totale fiducia in lui, è un romanista, corre tanto, lavora per la squadra e per noi è importantissimo“.