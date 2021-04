Zaniolo da giovedì si allenerà con la Primavera: potrebbe giocare uno spezzone del derby

Manca sempre meno al ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Assente dallo scorso settembre, a seguito dell’infortunio rimediato in Nazionale contro l’Olanda, il numero 22 adesso è pronto per tornare a mettersi a disposizione della squadra. Secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport su Twitter, il calciatore giallorosso tornerà ad allenarsi con la Primavera di Alberto De Rossi a partire da giovedì. Per lui prevista una settimana di allenamenti senza contrasti, poi sedute complete con la squadra e forse uno spezzone di derby in Primavera (in programma il 24 aprile) prima di poter tornare al servizio di Fonseca in prima squadra.

