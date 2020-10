Zaniolo cuore Roma, coccolato dal club e corteggiato da tanti sponsor. E ora unisce il tifo

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Nicolò Zaniolo, a poco più di un mese dall’infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro, non vede diminuire l’appeal che esercita sugli appassionati di calcio e, di conseguenza, sugli sponsor che lo vogliono come testimonial. L’attenzione del ragazzo sta tutta nel rientro, dopo l’intervento a cui si è sottoposto. Rispetto alla prima rieducazione, trascorsa in casa per via del lockdown, adesso il calciatore può lavorare a Trigoria e la riabilitazione è vissuta a ritmi più blandi e assume un altro peso. Il protocollo prevede una visita di controllo a Innsbruck una volta al mese, con annessa fisioterapia di 3-4 giorni, e la prima sarà a fine ottobre. Rientro previsto per marzo, in tempo per l’Europeo, ma nessuno ha voglia di metter fretta al giallorosso. Uno dei primi compiti del nuovo ds sarà il rinnovo di Zaniolo, pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per altri 5 anni a circa 3 milioni netti a stagione più bonus. Nonostante il lungo stop, sono tante le aziende che continuano a cercarlo. I tifosi della Roma, e gli appassionati di calcio in generale, gli mostrano affetto: in tanti gli scrivono per fare gli “in bocca al lupo”, dagli juventini, agli interisti, milanisti e persino laziali.