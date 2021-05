Zaniolo corre tra le braccia di Mourinho

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Manca sempre meno alla fine dell’incubo cominciato nove mesi fa con l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, il secondo ko al ginocchio (nel gennaio 2020 era il destro) nel giro di un anno e mezzo. Finalmente Nicolò Zaniolo è a un passo dal vedere la famosa luce in fondo al tunnel, e presto potrà tornare ad allenarsi regolarmente per farsi trovare pronto per José Mourinho.

L’ingaggio dello Special One è stata una vera e propria sorpresa anche per Zaniolo, esaltato dal fatto che un tecnico del suo calibro possa allenarlo e aiutarlo nel suo processo di crescita. L’obiettivo di Nicolò è tornare a luglio al 100% per il raduno della nuova Roma di Mourinho. Due giorni fa il ragazzo ha sostenuto a Villa Stuart una serie di prove sotto sforzo che hanno dato esiti più che positivi. E a chi pensava a un nuovo slittamento il giallorosso ha risposto così sui social: “Io in ritardo? Sto troppo bene invece, è diverso…”.

Tra venerdì e sabato Nicolò, accompagnato dallo staff medico giallorosso, si imbarcherà su un volo privato per Inssbruck: lì incontrerà il professor Fink, che lo ha operato a settembre, che controllerà la cartella clinica e darà il via libera al ritorno all’attività agonistica. Una vera e propria formalità.