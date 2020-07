A sei mesi di distanza dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata lo scorso gennaio contro la Juventus, Nicolò Zaniolo è tornato in campo. Il classe 1999 giallorosso è subentrato a Justin Kluivert al 65′ nel match contro il Napoli, mettendo nelle gambe 30 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta rimediata contro i partenopei, il numero 22 della Roma ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram per celebrare il ritorno in campo: “175 giorni dopo…”.