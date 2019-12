Zaniolo avanti tutta. Il colore viola non porta rimpianti

Zaniolo sfida il suo passato. Il giocatore giallorosso ha trascorso sette stagioni nel settore giovanile della Fiorentina, ma poi è stato scaricato dal club viola che non ha creduto in lui. Dopo Entella e Milano (sponda Inter), adesso Nicolò si sta godendo la sua rivincita in giallorosso. Dal suo arrivo a Roma infatti Zaniolo ha esordito in Champions al Bernabeu, segnato nella massima competizione europea e firmato un rinnovo fino al 2024. Questa sera si troverà di fronte il club che ha deciso di lasciarlo partire: chissà che il clima natalizio non porti fortuna al giocatore, che lo scorso anno (26 dicembre) segnò un gol sotto l’albero contro il Sassuolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.