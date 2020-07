Zaniolo avanti con giudizio. Al top per l’Europa League

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Nicolò Zaniolo contro il Parma ha fatto la sua seconda, seppur breve, apparizione dopo l’infortunio al crociato. Il giocatore si sente bene, il ginocchio regge, dunque spera di avere più minuti nelle gambe già domani a Brescia, per poi, magari, partire dal primo minuto contro il Verona. L’obiettivo è chiaro: essere al top per la partita di agosto di Europa League contro il Siviglia di Monchi, l’uomo che due anni fa lo ha portato a Roma. Fonseca lo gestirà a piccoli passi. Il piano prevede una sua forma almeno al 70-80% in Europa League, perché in gare secche e in ambito europeo un giocatore così può fare la differenza. E il tecnico portoghese lo sa, così come sa che il momento di gettarlo nella mischia a pieno regime è vicino.